Moreirense mantém Belenenses SAD em posição perigosa

Com uma posição confortável na tabela classificativa, o Moreirense mostrou no final da tarde deste sábado mais tranquilidade e conseguiu vencer a Belenenses SAD na Cidade do Futebol, por 1-0. O golo dos minhotos foi marcado aos 50’, por Nuno Santos. Os lisboetas desperdiçaram, uma grande penalidade em período de descontos.

A equipa de Moreira de Cónegos, que não perde há últimos cinco jornadas, entrou melhor no jogo e esteve por cima durante a primeira parte, mas apenas marcou o único golo da partida, aos 50 minutos: de cabeça, Nuno Santos fez o golo dos forasteiros.

A perder e em posição aflitiva no campeonato, Petit mexeu na equipa e o Belenenses SAD melhorou após o golo sofrido, tendo desperdiçado uma excelente oportunidade para garantir um ponto já em período de descontos, quando Nuno Coelho desperdiçou uma grande penalidade.

Com este resultado, o Moreirense mantém o oitavo lugar, com 42 pontos, enquanto o Belenenses SAD, que não vence há seis jornadas (quatro derrotas e dois empates), está em 14.º, com 31 pontos, mais quatro que o Portimonense, primeira equipa em zona de despromoção.