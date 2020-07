Liverpool continua a tirar o pé do acelerador

O já campeão Liverpool empatou neste sábado a uma bola com o Burnley, na 35.ª jornada da Liga inglesa de futebol, perdendo os primeiros pontos em Anfield nesta temporada com o nono classificado da Premier League. Desde que o campeonato foi retomado, os “reds” venceram apenas três dos seis jogos disputados.

O escocês Andrew Robertson até adiantou os “reds”, aos 34 minutos da partida, com um excelente cabeceamento em resposta ao cruzamento do brasileiro Fabinho. Porém, aos 69, o avançado inglês de ascendência espanhola Jay Rodriguez fez a igualdade para o Burnley, num remate cruzado que não deu hipóteses a Alisson.

Na recta final do jogo, o islandês Johann Gudmundsson ainda atirou uma bola à barra da equipa treinada por Jürgen Klopp, mas o marcador não se alterou mais até ao final do encontro.

Com a igualdade, o Liverpool, que até aqui tinha vencido todos os jogos do actual campeonato em casa, perdeu os primeiros pontos e quebrou a série de vitórias caseiras para a Premier League, que já vinha desde Janeiro de 2019.

O empate também ditou o fim da aspiração de terminar o campeonato com vitórias nos 19 jogos em casa.

Se o Liverpool já tem o título garantido, o Norwich já sabe que na próxima temporada não vai competir na Premier League. A equipa do Leste de Inglaterra perdeu por 4-0 na recepção ao West Ham, e viu confirmada a descida de divisão, quando faltam três jornadas para terminar o campeonato.

O experiente atacante inglês Michail Antonio, de 30 anos, foi a grande figura da partida, ao apontar os quatro golos do desafio, aos 11, aos 45+1, aos 54 e aos 74.

Com 21 pontos em 35 jogos, o Norwish está matematicamente fora da Premier League na próxima época, enquanto o rival de hoje, ao somar três pontos, segue em 16.º (34 pontos), dando um passo importante na direcção da permanência.

No outro jogo já disputado em Inglaterra, o também aflito Watford (17.º com 34 pontos) venceu o Newcastle por 2-1, depois de ter estado a perder após o golo do ponta-de-lança Dwight Gayle aos 23 minutos.

Mas o avançado Troy Deeney converteu dois penáltis para a formação da casa (52 e 82 minutos) e deu a vitória ao Watford.