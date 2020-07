Dois penáltis de Cristiano Ronaldo travaram a Atalanta

Dois golos de Cristiano Ronaldo, ambos na conversão de grandes penalidades, garantiram neste sábado um ponto à Juventus na recepção à Atalanta. Em Turim, a equipa de Bérgamo esteve por duas vezes na frente do marcador, mas deixou-se empatar a dois golos no minuto 90.

Após perder na última jornada por 4-2 frente ao AC Milan, a Juventus esteve perto de ser novamente derrotada, mas acabou por conseguir um ponto importante para revalidar, mais uma vez, o título italiano.

Contra uma super Atalanta, que somava 11 vitórias consecutivas, a equipa de Turim sentiu muitas dificuldades e foi para o intervalo a perder: aos 17’ Duván Zapata combinou bem com Papu Gómez e deu vantagem à Atalanta.

No início da segunda parte, De Roon cortou com a mão um cruzamento de Dybala e Cristiano Ronaldo aproveitou a grande penalidade para empatar.

O jogo manteve-se repartido e Atalanta, que nunca deixou de procurar a baliza de Szczesny, voltou a colocar-se na frente. Aos 80’, Ruslan Malinovskyi marcou o seu 6.º golo na prova com um remate forte dentro da área.

Com pouco tempo para evitar a derrota, a Juventus sentiu dificuldades para reagir, mas em cima do minuto 90, novo corte com a mão de um jogador da Atalanta foi penalizado em falta e Ronaldo, novamente de penálti, fixou o resultado final num empate a dois golos.