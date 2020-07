Contos da loucura normal de Marcelo Bielsa

É uma questão de dias até o Leeds United regressar à Premier League, depois de uma descida aos infernos que durou 16 anos. A quatro jornadas do fim, lidera o Championship e tem uma almofada de seis pontos para gerir e garantir a promoção directa – só precisa de mais duas vitórias. E quando isso acontecer, também chegará à Premier League um dos mais idiossincráticos e venerados treinadores do futebol mundial, Marcelo Bielsa, que o mundo também conhece como “El Loco” Bielsa. Não é o treinador com mais títulos do futebol mundial (dois no Newell’s, um no Velez e uma medalha de ouro olímpica com a Argentina, em 2004), mas não deixa de ser um dos mais admirados da sua profissão, tendo como fã número 1 Pep Guardiola, que será agora seu colega de campeonato. Toda a gente tem uma história de “El Loco” Bielsa. E como a sua carreira no futebol já vai longa (44 anos), as histórias são muitas. Sem mais conversas, aqui ficam algumas.

Continuar a ler