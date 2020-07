Aprovada fusão entre Estrela da Amadora e Sintra Football

O Clube Desportivo Estrela da Amadora obteve neste sábado a aprovação dos sócios, com 92% dos votos a favor, para a fusão com o Club Sintra Football, e será criada uma SAD presidida por André Geraldes.

A reunião magna, que se realizou no centro de treinos e formação do Estoril-Praia, na Amoreira, na sequência das limitações colocadas no concelho da Amadora sobre ajuntamentos de pessoas na sequência da pandemia da covid-19, decidiu assim, com 88 votos a favor e oito contra, que o emblema tricolor irá criar uma SAD que assumirá o lugar do Club Sintra Football no Campeonato de Portugal.

O emblema de Sintra disputou esta temporada a “série D” do Campeonato de Portugal. Apesar do último lugar, acabou por não ser despromovido pela decisão da Federação Portuguesa de Futebol em interromper a competição, decretando que não haveria descidas.

Assim, como consequência da fusão destes dois emblemas, será criado o Club Football Estrela da Amadora, SAD. Um nome muito semelhante ao entretanto extinto, em 2011, Clube de Futebol Estrela da Amadora.

André Geraldes, ex-coordenador técnico do Sporting e ex-administrador da SAD do Farense, será o presidente do Club Football Estrela da Amadora, SAD, que na próxima temporada irá jogar com as três cores habituais e ostentará o antigo emblema do “Estrela da Amadora”.

“Para além de André Geraldes, como presidente da SAD, Francisco Lopo (filho de Paulo Lopo da Leixões SAD e vice-presidente do Club Sintra Football) será o administrador. A SAD vai gerir a equipa A, que estará no Campeonato de Portugal. O clube irá manter a equipa que está nos distritais por uma questão de operacionalidade”, disse à Lusa José Manuel Francisco, presidente do Conselho Fiscal dos tricolores.

Por trás desta ideia está o desejo desta se tornar uma equipa “B”, do agora Club Football Estrela da Amadora, SAD, com o passar das temporadas e com a ascensão dos escalões.

Segundo este dirigente, todos os jogadores anunciados até agora pelo Club Sintra Football irão integrar esta nova equipa, assim como a equipa técnica.

“A próxima temporada será disputada no Estádio José Gomes, na Reboleira. Será colocado um novo relvado. Segunda-feira vão começar obras de melhoramento em todo o recinto. Irá também ser colocado um relvado sintético no campo de treino”, afirmou.