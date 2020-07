O túmulo de D. Pedro I conta uma história de amor na primeira pessoa e está a ser restaurado

É uma das mais bonitas e trágicas histórias de amor da Europa medieval e a sua popularidade começou com a execução da amante de um rei português, uma dama castelhana que foi mãe de quatro dos seus filhos, e com tudo o que a rodeou, da vingança do monarca à coroação póstuma, ainda que figurada, da mulher com quem quis ser sepultado.

Continuar a ler