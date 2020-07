Festival ao Largo arranca alegre e moderado

A festa foi contida, no concerto inaugural do Festival ao Largo, que este ano se realiza no Palácio da Ajuda e não em frente do Teatro de São Carlos. Apesar do programa festivo da noite de sexta-feira, e da boa recepção ao Grupo de Metais e Percussão da Orquestra Sinfónica Portuguesa, as limitações refrearam o entusiasmo. Mas a música clássica começa a aquecer.