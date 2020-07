A voz pode indicar covid-19 em doentes sem sintomas? MIT estuda

Já todos percebemos pela voz de um amigo ou colega de trabalho que ele está constipado ou com gripe. As infecções alteram as nossas vozes de várias maneiras. Será que poderíamos fazer o mesmo com a infecção pelo novo coronavírus? Investigadores do MIT Lincoln Laboratory, nos Estados Unidos, estão a detectar estas alterações em doentes com covid-19 assintomáticos, mesmo quando as mudanças são tão subtis que os pacientes nem se apercebem delas.

Através do processamento de gravações de vozes de pessoas com covid-19 mas que ainda não apresentam sintomas, os investigadores da universidade dos Estados Unidos encontraram provas de biomarcadores vocais, ou indicadores mensuráveis, da doença.

“Estes biomarcadores provêm de perturbações que a infecção causa no movimento dos músculos através dos sistemas respiratório, da laringe e articular”, diz o MIT em comunicado. Os resultados da investigação foram publicados no IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology.

Este trabalho está ainda numa fase inicial, como diz o próprio MIT, mas os primeiros resultados permitem “estudar estas alterações vocais com mais detalhe”. “Este trabalho pode também ser promissor na utilização de aplicações móveis para rastrear pessoas para a doença, particularmente aquelas que estão assintomáticas”, diz a nota.

O investigador Thomas Quatieri teve a ideia para esta investigação quando via notícias sobre a pandemia. Foi com testemunhos de celebridades que tinham sido infectadas pelo novo coronavírus que Quatieri e o resto da equipa começaram a trabalhar.

A utilização de biomarcadores vocais não é nova para Quatieri: tem-se focado em descobrir estes indicadores de doenças neurológicas como a esclerose lateral amiotrófica e a doença de Parkinson. Quatieri e a sua equipa “perguntaram-se se também poderiam existir biomarcadores vocais para o covid-19”. Os sintomas desta doença, que afecta mais de 12,5 milhões de pessoas em todo o mundo, levaram-nos a pensar que sim, sobretudo a habitual dificuldade em respirar.

“A inflamação no sistema respiratório afecta a intensidade com que o ar é exalado quando uma pessoa fala. Este ar interage com centenas de outros músculos potencialmente inflamados na sua viagem para a produção da fala. Estas interacções têm impacto no ruído, tom, firmeza e ressonância da voz – qualidades mensuráveis que formam a base dos seus biomarcadores”, explica o MIT.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os resultados preliminares sugerem que os biomarcadores derivados da coordenação do sistema vocal podem indicar a presença do SARS-Cov-2, o novo coronavírus. O grupo de investigadores diz, contudo, que é ainda cedo para chegar a conclusões, sendo necessários mais dados. A equipa está a trabalhar com um conjunto de dados divulgados publicamente pela Carnegie Mellon University que contém amostras áudio de indivíduos infectados com o novo coronavírus.

Para além de recolher mais dados para alimentar esta investigação, a equipa estuda a utilização de aplicações móveis para a implementar.

“Há muitas outras áreas interessantes a analisar. Aqui, olhámos para os impactos fisiológicos no tracto vocal. Estamos também a procurar expandir os nossos biomarcadores para considerar impactos neurofisiológicos ligados à covid-19, como a perda de gosto e cheiro”, diz Quatieri em comunicado. “Esses sintomas também podem afectar a fala.”