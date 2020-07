O inventor reformado das máscaras N95 trabalhou “20 horas por dia” no ínicio da pandemia

Em 1995, Peter Tsai inventou o material de filtragem que esteve na base do desenvolvimento da máscara respiradora N95, considerada a mais eficaz do mercado. Assim que foi declarada a pandemia de covid-19, no início de Março, o mundo precipitou-se em busca de material de protecção contra o novo coronavírus. Começaram então a chover telefonemas para Tsai a pedir a sua ajuda. E ele disse “presente”.