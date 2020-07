Sérgio Figueiredo sai da direcção da TVI

Sérgio Figueiredo está de saída da direcção de informação da TVI soube o PÚBLICO.

Em comunicado a estação de Queluz de Baixo já informou que o jornalista deixará de exercer as funções já a partir desta sexta-feira.

“Desejamos ao Sérgio o melhor sucesso pessoal e profissional no seu futuro”, lê-se no comunicado, que revela que “até à nomeação de uma nova direcção” será o actual sub-director de informação, Pedro Pinto, a assumir interinamente as funções de Sérgio Figueiredo.

Na nota enviada pelo gabinete de imprensa da estação refere-se que “Sérgio Figueiredo juntou-se ao GMC [Grupo Media Capital] em Janeiro de 2015, tendo conduzido os principais Jornais, durante o período mais longo de liderança da TVI”.