Do século XVI ao século XX, ao exame de História A não faltou matéria para responder

Desde as reformas protestantes do século XVI até ao “embate ideológico em Portugal no contexto do processo revolucionário após o 25 de Abril” pode-se dizer que variedade não faltou no exame de História A do 12.º ano, realizado nesta sexta-feira por 8047 alunos. Estavam inscritos 10.599, praticamente menos de metade do que em 2019.

Os exames nacionais deste ano apenas servem como provas de ingresso no ensino superior. Ou seja, não contam como é hábito para a média final do ensino secundário, o que ajuda a explicar esta descida.

Os alunos com quem o PÚBLICO falou sobre o exame desta sexta-feira, apresentaram-no como “acessível” e com “perguntas menos específicas do que em anos anteriores”, embora estivessem à espera de que “saíssem mais perguntas sobre Portugal”. “Estava à espera que saísse mais matéria relacionada com Portugal, até mesmo na pergunta de desenvolvimento, que afinal pediam para falar do pós Segunda Guerra Mundial e relacionar o capitalismo com o comunismo. Mas achei acessível, mesmo com a parte da Guerra Fria”, disse um dos alunos da Escola Básica e Secundária de Padrão da Légua, em Matosinhos. A Associação de Professores de História não respondeu ao pedido do PÚBLICO para comentar a prova.

Devido à pandemia da covid-19 que levou ao encerramento das escolas por mais de dois meses, os exames deste ano estão divididos em duas partes: existe um conjunto de itens cuja pontuação conta obrigatoriamente para a nota final e outro dos quais só são seleccionadas para o apuramento da classificação as respostas em que os alunos tiverem melhores resultados.

No conjunto o exame de História A tinha 15 itens com uma cotação total de 200 pontos. Destes itens, quatro fazem parte da componente obrigatória somando em conjunto 74 pontos: três valem 18 pontos e um 20 pontos, que é também a cotação mais elevada desta prova. Os outros 11 itens valem cada um 18 pontos.

O item com maior cotação (grupo III-n.º 4) integra a parte dedicada ao mundo ocidental e à Rússia soviética e nele pede-se aos alunos para desenvolverem o seguinte tema: “A tensão entre dois modelos de supremacia ideológica e o seu papel na consolidação de um mundo bipolar (1947-1955).” Na resposta deveriam incluir, entre outros requisitos, informação retirada de três documentos reproduzidos na prova. Um cartaz de propaganda ao Plano Marshall do pós-guerra, um discurso do antigo Presidente dos EUA, Herbert Hoover, e um artigo de um dos ministro da Segurança Interna da antiga Checoslováquia, Ladislav Kopfiva.

Há dois anos, o exame de História A foi o que teve a média mais baixa (9,5 numa escala de 0 a 20 valores) entre as oito disciplinas mais concorridas, destronando um lugar que costuma ser ocupado por Física e Química A. Na altura, a Associação de Professores de História fez recair a culpa sobre o Instituto de Avaliação Educativa (Iave, responsável pela elaboração e classificação das provas) por ter mudado o tipo de exame e a cotação de todos os itens sem aviso prévio.

Em 2019 a média subiu para 10,4 valores, num exame dominado pela História de Portugal, que ocupou nove das 16 perguntas propostas pelos alunos.

com Inês Pinto da Costa