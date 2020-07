Rui Manuel Carlos Clero é o novo comandante-geral da GNR

O primeiro-ministro e o ministro da Administração Interna nomearam o tenente-general Rui Manuel Carlos Clero para o cargo de comandante-geral da Guarda Nacional Republicana, adiantou o gabinete de imprensa do ministério em nota enviada à imprensa. Substitui no cargo o tenente-general Luís Botelho Miguel que atingiu o limite de tempo no posto.

O comunicado do Ministério da Administração Interna lembra que Rui Manuel Carlos Clero nasceu em Macau, tem 58 anos de idade e 40 anos de serviço e, desde Novembro de 2018, é 2.º comandante-geral da GNR. Ao longo da carreira prestou serviço em várias unidades e órgãos do exército, das Forças Armadas e da NATO e, entre outras funções, foi assessor e ajudante-de-campo do General Chefe do Estado-Maior do Exército.

Em 1999, foi nomeado como adjunto do Representante Militar Permanente de Portugal junto do Comité Militar da NATO e da União Europeia em Bruxelas. Durante três anos foi representante nacional em vários grupos de trabalho relacionados com a política europeia de segurança e defesa. De 2008 a 2009 foi assessor de relações externas de Defesa do ministro da Defesa Nacional e também assumiu funções de director de Serviços de Relações Internacionais, na Direcção-Geral de Política de Defesa Nacional. Entre muitos outros aspectos do currículo, também desempenhou, entre 2013 e 2015, a função de chefe de gabinete do ministro da Defesa Nacional, José Pedro Aguiar-Branco.

A cerimónia de tomada de posse terá lugar a 15 de Julho, no Ministério da Administração Interna.