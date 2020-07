Prepare-se para noites mais quentes. Calor continua até 17 de Julho

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê mais uma semana de calor intenso em todo o território do continente, especialmente no interior. O tempo quente deverá durar pelo menos até ao dia 17, com as temperaturas máximas a poderem chegar aos 40 graus no interior.

No litoral, a temperatura máxima deverá variar entre os 30 e os 35 graus Celsius. Em regiões do interior, sobe para entre 35 e 40 graus. Salvo uma pequena descida de temperatura no dia 12, que não será significativa em Trás-os-Montes e no Vale do Tejo, o calor será intenso durante toda a semana.

Durante a noite, não será diferente: as noites, “em grande parte do território continental, em especial no interior e no sotavento algarvio”, serão “noites tropicais”, com temperaturas mínimas acima dos 20 graus.

Os valores estão acima do habitual para a época e vários pontos do país podem passar por ondas de calor, em especial no interior, alerta o IPMA.

Esta sexta-feira, o instituto já tinha avisado que vinte concelhos nos distritos de Faro, Castelo Branco, Guarda, Viseu e Bragança estavam em risco máximo de incêndio. Há mais concelhos em todos os 18 distritos do país em risco muito elevado ou elevado.

O calor, diz o IPMA no seu site, deve-se a “um anticiclone localizado a nordeste dos Açores, que se estende em crista até ao Golfo da Biscaia, em conjunto com um vale depressionário desde o norte de África até à Península Ibérica”, que, por consequência, “origina o transporte de uma massa de ar quente do norte de África”.