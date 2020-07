MP investiga juiz acusado por prostituta de ver depoimentos de crianças quando recorria a serviços sexuais

O Ministério Público instaurou um inquérito ao caso do juiz acusado por uma trabalhadora do sexo de frequentar bordéis e receber sexo oral enquanto assistia a depoimentos de crianças abusadas sexualmente. O magistrado foi igualmente alvo de um inquérito disciplinar aplicado pelo Conselho Superior de Magistratura (CSM), confirmou o PÚBLICO junto destes dois órgãos.

O juiz, que trabalha num tribunal de família e menores, é acusado por Ana Loureiro, gestora de casas de prostituição e promotora de uma iniciativa que pretende legalizar a profissão em Portugal, de visitar um dos bordéis por ela geridos. A mulher diz ainda que durante estas visitas o magistrado receberia sexo oral enquanto assistia no telemóvel aos depoimentos de crianças abusadas sexualmente.

Contactado pelo PÚBLICO, Joaquim Manuel Silva, o magistrado em questão, nega todas as acusações de que é alvo, e acolhe com naturalidade a abertura destes inquéritos, reiterando a sua inocência neste caso.

No dia 4 de Junho, durante uma discussão no Parlamento sobre a legalização da prostituição, a gestora de uma casa de alterne referiu que tinha com cliente um juiz que se envolvia em actos sexuais enquanto ouvia depoimentos de menores. “Há um juiz em Portugal que é o único que faz videoconferência com menores de abusos sexuais e mete o telemóvel assim [na horizontal]. Assim que a criança começar a falar ele pede para fazermos sexo oral até ao fim do julgamento”, acusou a mulher, sem avançar nomes.

Logo após estas acusações, o CSM abriu um processo de averiguação à situação, mas a identidade do juiz apenas foi tornada pública esta quinta-feira. Foi nomeado um inspector para este inquérito em que serão ouvidos o magistrado em causa e Ana Loureiro, fonte da denúncia.

O caso foi também passado ao Ministério Público, onde Ana Loureiro teve de nomear o juiz a que se referia.