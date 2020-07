Mais duas mortes por covid-19. Há dois meses que não havia três dias consecutivos com tantos casos

Portugal registou, esta sexta-feira, mais duas mortes e 402 casos de infecção pelo novo coronavírus, o que representa um aumento de 0,9%. O número de novos casos tem sido alto nos últimos dias — sempre acima dos 400 — e é preciso recuar ao início de Maio para encontrar uma sequência de três dias consecutivos com tantos casos de infecção. Entre os dias 6 e 8 de Maio, foram confirmados 1566 casos, pico que é visível no gráfico com a evolução dos casos diários. Nos últimos três dias, registou-se um total de 1263 infecções.

Dos novos casos, 342 (85%) foram identificados na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Estão internadas 471 pessoas, menos 16 do que na quinta-feira, e também há menos sete em unidades de cuidados intensivos — são agora 66.

Já foram dadas como recuperadas 30.350 pessoas, das quais 301 nas últimas 24 horas. Neste momento há 13.683 casos activos, número que resulta da subtracção dos recuperados e dos óbitos ao total de infecções.

Os dados foram divulgados esta sexta-feira no boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS), actualizado diariamente. A taxa de letalidade em Portugal é de 3,6%. Cerca de 86,2% das pessoas que morreram com covid-19 tinham mais de 70 anos.

O boletim desta sexta-feira não apresenta o quadro das idades relativo aos infectados e continua sem incluir a actualização dos dados por concelho. A DGS refere que está “a realizar a verificação de todos os dados com as autoridades locais e regionais de Saúde que ficará concluída durante os próximos dias”.

A região com maior número de casos de infecção é Lisboa e Vale do Tejo, que contabiliza 21.926. Surgem depois o Norte (18.001), o Centro (4254), o Algarve (688) e o Alentejo (562). Os Açores registam 153 infecções e a Madeira 95.

Desde o início da pandemia, Portugal identificou 45.679 casos de infecção. A covid-19 já fez 1646 mortes no país e 30.350 pessoas recuperaram da doença.