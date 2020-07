Consultor propõe fim de apoios ao consumo de petróleo

“Este programa não tem nada a ver com a Partex”, respondeu Costa Silva ao PÚBLICO na entrevista que deu a 2 de Junho. Agora, conhecido o plano para a recuperação da economia nos próximos 10 anos, o consultor do Governo que preside à petrolífera que a Gulbenkian vendeu a uma empresa tailandesa no ano passado sugere o fim de apoios ao consumo de recursos fósseis, dos quais o petróleo faz parte.

