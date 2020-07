A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria: Mariana Godinho e Lina Serra - Cantarinhas de Beringel

Cantar porque sim, porque faz parte cantar. Com a mãe e com a avó, sozinho, no banho ou no carro, a lavar a louça ou no computador. Cantar para adormecer, ou para que o tempo passe mais depressa. Mas cantar, cantar sempre, não interessa de bem ou mal. Cantar sem ser no palco ou maquilhado, cantar por cantar. Como aqui, mãe e filha em Beringel.

O P3 partilha regularmente vídeos do projecto A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria, de Tiago Pereira, que se dedica a gravar manifestações musicais, rituais, práticas, paisagens sonoras e histórias de vida, sempre na primeira pessoa, pelo país todo.