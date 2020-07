Há 23 vagas para estágios remunerados na Agência Europeia do Medicamento

São 23 as vagas para estágios remunerados na Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla em inglês), com o prazo para candidaturas a terminar já a 15 de Julho. Os cidadãos de países da União Europeia e também da Islândia, Noruega e do Liechtenstein​ com uma licenciatura recente podem candidatar-se, assim como estudantes universitários, através do programa Erasmus+. Durante dez meses, os candidatos seleccionados vão trabalhar em Amesterdão, nos Países Baixos, e receber uma bolsa mensal de 1360 euros.

Além de estágios para formados em Farmácia, há também vagas nas áreas das relações internacionais, estatística ou recursos humanos, entre outras. Os estagiários vão ter a oportunidade de conhecer melhor o trabalho da EMA e de outras entidades europeias que controlam a circulação de medicamentos, adquirindo “uma formação profissional que lhes pode vir a ser bastante útil”, como se pode pode ler no site do Serviço Europeu de Selecção de Pessoal.

Os interessados podem ver todas as vagas e os procedimento para a candidatura no portal do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. O anúncio dos candidatos escolhidos está previsto para meados de Agosto.

Texto editado por Ana Maria Henriques