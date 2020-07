Sugestões para Rita Rato

Sugestões de leitura para Rita Rato, enquanto aguarda início de funções no Museu do Aljube. Li no PÚBLICO de ontem e noutros locais que Rita Rato afirmou nunca ter lido sobre nem estudado os regimes comunistas (digo eu, de Lenine/Estaline aos nossos dias). Assim, enquanto aguarda a sua tomada de posse, talvez possa começar a ler esta selecção mínima (indico as edições mais recentes): Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo, trad. R. Raposo, (8.ª ed. D. Quixote, 2018); A. Soljenítsin, O Arquipélago Gulag, trad. A. Pescada (Porto Ed., 2017); S. Aleksievitch, O Fim do Homem Soviético, trad. A. Pescada (Porto Ed. 2017); Zamiatine, Nós, trad. Manuel J. Gomes (Antígona, 4.ª ed. 2017); Bohumil Hrabal, Uma Solidão Demasiado Ruidosa, trad. L. Dismanová (Antígona, 2019)

Teresa Seruya, Lisboa

Rita Rato no museu do Aljube?

De forma alguma quero fazer coro com pessoal da direita, não fascista ou fascista, mas a minha tristeza é verificar que escolheram para dirigir o Museu do Aljube alguém que, pelo percurso profissional que possui, não merecia de todo o cargo. São atitudes como esta que valorizando a amizade em vez do mérito e da competência contribuem para o sucesso do líder do partido da extrema-direita com assento parlamentar. Para qualquer cargo público só deveria contar o mérito e nada mais. Tudo o resto é música para os ouvidos que hoje favorece uns e amanhã outros. Chegará alguma vez o dia em que em Portugal só o mérito contará? Tenho dúvidas que venha a acontecer mas que era muito bom, era.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Mexia – o negócio das Arábias

Mexia volta a estar na berra, pelas piores razões. Em Abril de 2010 também foi notícia nos jornais por ter recebido um bónus escandaloso, dizem que por ter ultrapassado os objectivos da empresa. Agora, António Mexia,+residente da EDP e João Manso Neto, presidente da EDP Renováveis há 14 anos, foram suspensos das suas funções e são suspeitos de terem corrompido vários governantes, que teriam favorecido a empresa à custa do dinheiro dos contribuintes que ficaram a pagar rendas excessivas.

Aos contribuintes não interessa nada que eles tenham sido suspensos, que tenham pago um milhão de euros de caução, que lhes tenha sido apreendido o passaporte ou que sejam julgados e presos – coisa em que ninguém acredita. Os contribuintes só querem que eles lhes restituam o alheio. E mais nada.

Artur Gonçalves, Sintra

Exageraram na loa agora andam à toa

A propósito da realização da final eight da Champions em Lisboa o Presidente da República e o primeiro-ministro desataram aos elogios a tudo e todos, até o povo foi elogiado. Volvidos uns dias, o mesmo povo fez tábua rasa das recomendações da DGS, e como o povo é que vai votar nem ao menos um raspanete se ouviu; pudera! Agora andam à procura de um bode expiatório, e já se sabe que não pode ser o povo nem os ministros e muito menos os directores dos lares de idosos. Como o pior é agora na zona de Lisboa ainda pensei no Fernando Medina, mas afinal o homem não tem nada a ver com isso...

Quintino Silva, Paredes de Coura