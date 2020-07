Tribunal turco dá luz verde a transformação de Hagia Sophia em mesquita

O mais alto tribunal turco reverteu uma decisão judicial de 1934 que converteu Hagia Sophia num museu, abrindo caminho a que o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a possa transformar, de novo, numa mesquita.

Património da Unesco, Hagia Sophia, em Istambul, foi templo para várias religiões ao longo dos séculos (foi construída no século VI), transformando-se num dos maiores palcos de rivalidade entre cristãos e muçulmanos, comenta o New York Times. A sua manutenção como museu era, assim, um dos maiores símbolos da secularismo da Turquia.

Críticos de Erdogan dizem que ele tem levantado a questão de Hagia Sophia sempre que se encontra em crise, para galvanizar a sua base de apoiantes religiosos e nacionalistas.

Existem outras Hagias Sophias mais pequenas, pelo menos seis, em pequenas cidades pela Turquia, conta a revista britânica The Economist. Na última década, quatro voltaram a ser mesquitas.

Erdogan, que tem feito um caminho para uma Turquia mais crente em várias áreas (investindo por exemplo mais em escolas que ensinam os valores do islão), enfrenta várias ameaças: o seu partido perdeu, no ano passado, as eleições para a câmara de Istambul - mesmo repetindo a votação - e a pandemia da covid-19 ameaça a economia turca.

Cabe agora ao Presidente a decisão, após o veredicto do tribunal, em relação ao monumento.