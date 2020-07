Presidente da Câmara de Seul encontrado morto dias depois de ser acusado de abuso sexual

Na manhã de quinta-feira, o presidente da Câmara de Seul saiu de casa com um chapéu preto e uma mochila, apanhou um táxi para um parque da cidade e ligou para o trabalho a cancelar todos os compromissos na agenda para aquele dia. Horas depois, após a filha ter alertado para o desaparecimento do pai, o corpo de Park Won-soon foi encontrado no Monte Bukak, no norte da capital da Coreia do Sul.

Depois de uma operação que envolveu mais de 600 polícias, bombeiros, profissionais de saúde, cães pisteiros e drones, as autoridades confirmaram que, dias antes do desaparecimento, tinha sido apresentada uma queixa por assédio sexual contra Park Woon-soon, celebrado pelo seu combate durante décadas pelos direitos das mulheres, por parte da sua antiga secretária, que o acusou de vários abusos desde 2017.

A filha do presidente da Câmara de Seul alertou as autoridades depois de ter encontrado uma carta suspeita do pai, semelhante a um testamento, e de o telemóvel estar desligado. Segundo o Guardian, foi encontrada uma carta no escritório, em que este pedia desculpa e agradecia a todas as pessoas que fizeram parte da sua vida, pedindo para ser cremado.

“Peço desculpa a todos e agradeço a quem esteve comigo durante a minha vida. Lamento pela minha família, a quem só trouxe dor. Quero ser cremado e que as minhas cinzas sejam espalhadas sobre os túmulos dos meus pais”, escreveu Park Woon-soon.

Por esse motivo, a possibilidade de suicídio foi imediatamente avançada, apesar de as autoridades não confirmarem oficialmente que essa tenha sido a causa de morte. Contudo, também afirmam que não há sinais de que o crime tenha sido cometido por outra pessoa.

A morte de Park Woon-soon, que cumpria o seu terceiro mandato à frente da Câmara de Seul e era considerado um dos políticos mais populares do país, deixou a Coreia do Sul em choque. Centenas de seus apoiantes do reuniram-se na sexta-feira junto ao Hospital Universitário de Seul, onde o corpo foi levado para autópsia, e gritaram palavras calorosas.

Park Woon-soon foi eleito em 2011, tendo começado o seu terceiro mandato em Junho de 2019. Era apontado como um dos possíveis sucessores do actual Presidente sul-coreano, Moon Jae-in, cujo mandato presidencial chega ao fim em 2022.

Nos últimos meses, Park Woon-soon foi o rosto do combate à covid-19 em Seul, onde vivem mais de 10 milhões de pessoas, tendo imposto medidas de confinamento rígidas para impedir a disseminação do vírus, num país que foi muito elogiado pela forma como lidou com o coronavírus.

Defensor dos direitos das mulheres

As acusações de assédio sexual deixaram o país perplexo, sobretudo porque Park Woon-soon destacou-se ao longo da vida como um advogado que combateu a discriminação sexual e lutou pelos direitos nas mulheres na Coreia do Sul.

Opositor da ditadura militar, o que levou à prisão na década de 1970 enquanto era estudante, participou num caso, nos anos de 1980 que levou à condenação de um polícia que molestou uma estudante activista durante um interrogatório. Na década seguinte, defendeu uma professora assistente que acusou um professor da Universidade de Sexual de a assediar sexualmente – foi o primeiro caso de assédio sexual na história da Coreia do Sul.

Segundo o New York Times, Park Woon-soon envolveu-se activamente na defesa das “mulheres de conforto”, mulheres sul-coreanas que se tornaram escravas sexuais e foram levados para bordéis do Exército japonês durante a II Guerra Mundial.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em 2018, congratulou-se com a chegada do movimento #MeToo à Coreia do Sul e elogiou as mulheres que quebraram o silêncio no país quanto aos abusos sexuais, que levaram que vários políticos, professores, líderes religiosos e treinadores desportivos fossem acusados de abuso sexual.

Park Woon-soon foi ainda um dos fundadores do grupo cívico Solidariedade Popular para a Democracia Participativa, uma associação que tem denunciado a corrupção entre políticos e grandes empresários, e foi uma das vozes mais críticas da ex-presidente sul-coreana Park Guen-hye, acusada de corrupção, tendo contribuído para a sua queda.

Aos 64 anos, e quando era visto como um forte candidato à presidência da Coreia do Sul foi encontrado morto, dias depois de ter sido acusado de abuso sexual, um crime que combateu durante décadas.