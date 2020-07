Com a covid-19 a acelerar, várias regiões começam a impor uso de máscara no exterior

Depois de a Organização Mundial de Saúde (OMS) ter actualizado o seu guia sobre as formas de transmissão da covid-19, admitindo que o coronavírus se transmita pelo ar, e de ter alertado que a pandemia está em aceleração, a discussão sobre a utilização de máscara acentuou-se e vários locais começam a rever as suas medidas.

Um dos casos mais notórios é em Espanha, onde várias regiões começaram introduziram a obrigatoriedade do uso de máscara em espaços públicos, mesmos nos casos em que é possível manter o distanciamento físico de 1,5 metros.

A partir de sábado, na região de Estremadura, o uso de máscara passa a ser obrigatório para todas as pessoas com mais de seis anos em todos os locais públicos. Quem não cumprir a ordem, arrisca uma multa de 100 euros. Desde o início da pandemia, esta região espanhola registou mais de três mil casos de infecção e mais de 500 mortes.

A Estremadura segue assim o exemplo da Catalunha e das ilhas Baleares espanholas, que impuseram a mesma medida. A Catalunha foi a primeira região espanhola a fazê-lo, e a obrigatoriedade da utilização de máscara entrou em vigor na quinta-feira.

A decisão foi impulsionada, sobretudo, pelo surto de covid-19 em Segrià, onde a Generalitat (Governo catalão) impôs uma quarentena a 200 mil pessoas. Com o alívio das medidas de quarentena e o número de pessoas a utilizar máscara a diminuir, o Governo catalão decidiu endurecer as medidas e estender a obrigatoriedade do uso de máscara a todos os espaços públicos da Catalunha.

No mesmo sentido, as ilhas Baleares espanholas impôs a mesma medida, depois de terem sido detectados nove surtos de infecção no arquipélago. Além disso, devido à elevada procura turística nesta altura do ano, particularmente em Ibiza e Maiorca, as autoridades de saúde regionais apostaram na prevenção e quem andar nas ruas terá, obrigatoriamente, de usar máscara.

As únicas excepções aplicam-se nas praias, piscinas e na prática de actividades desportivas e aquáticas.

A obrigatoriedade do uso de máscara em espaços públicos fechados tem sido habitual um pouco por todo o mundo, sendo raros os casos em que tal é imposto em espaços abertos. No entanto, há excepções.

Em Angola, por exemplo, o uso de máscaras na via pública tornou-se obrigatório na província de Luanda e no município de Cazengo, no Cuanza Norte, que estarão sob cerca sanitária até 9 de Agosto.

A medida entrou em vigor na passada quinta-feira e quem desobedecer enfrenta uma multa entre cinco mil a dez mil kwanzas (entre cerca de sete a 15 euros).

Em Junho, a Turquia impôs a obrigatoriedade do uso da máscara em todos os espaços públicos de várias cidades, nomeadamente Istambul, Ancara e Bursa.

Nos Estados Unidos, o país mais afectado pela pandemia, com mais de três milhões de infectados e 133 mil mortos, vários estados começam a endurecer as indicações quanto ao uso de máscara. Nos últimos dias, os estados da California, Delaware, Kansas, Massachusetts, Pensilvânia, Rhode Island, Texas e Washington decretaram o uso obrigatório de máscara em todos os espaços públicos, mas apenas quando não é possível manter o distanciamento físico.

Há excepções, como os estados da Florida, da Georgia e do Mississippi, que não impõem a obrigatoriedade mas recomendam o uso da máscara. Contudo, Keisha Lance Bottoms, mayor de Atlanta, na Georgia, assinou uma ordem executiva na passada quarta-feira a decretar a obrigatoriedade do uso de máscara em espaços públicos na cidade.