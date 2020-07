Black Lives Matter pintada em letras amarelas gigantes à frente da Trump Tower

O asfalto da Quinta Avenida, mesmo em frente à Trump Tower, localizada em Manhattan, na cidade de Nova Iorque tem, desde quinta-feira, a frase Black Lives Matter (as vidas dos negros são importantes) pintada a amarelo, em letras gigantes.

A frase, que se refere ao movimento anti-racismo nos Estados Unidos e que ganhou ainda mais projecção com o assassínio do afro-americano Georgle Floyd às mãos da polícia, em Mineápolis, está pintada entre as ruas 56 e 57, exactamente em frente à Trump Tower, onde Donald Trump viveu durante vários anos até se mudar para a Casa Branca, quando foi eleito em 2016.

O projecto, patrocinado pela Câmara de Nova Iorque, tinha sido anunciado no passado mês de Junho, e gerou imediatamente revolta no Presidente, que tem criticado e desvalorizado quem, nos últimos meses, saiu às ruas para protestar contra o racismo estrutural e a violência policial nos Estados Unidos.

The message is clear from the streets to the skyline: #BlackLivesMatter pic.twitter.com/za4HU5vedO — NYC Mayor's Office (@NYCMayorsOffice) July 9, 2020

Por várias vezes, Trump acusou os manifestantes anti-racismo de desejarem a morte de polícias e de quererem “desencadear uma onda de crimes violentos”, considerando-os parte de uma “revolução cultural” da “nova extrema-esquerda fascista”. No início dos protestos contra a morte de George Floyd, Trump chegou a ameaçar enviar o Exército para parar os protestos.

Na quinta-feira, o presidente da Câmara de Nova Iorque, Bill de Blasio, juntou-se à equipa que pintou parte da estrada da Quinta Avenida. Ao lado da mulher, Chirlaine McCray, e do reverendo Al Sharpton, de Blasio reiterou as críticas ao Presidente norte-americano antes de agarrar num rolo de tinta.

“As vidas dos negros importam na nossa cidade e as vidas dos negros importam nos Estados Unidos da América”, afirmou o mayor de Nova Iorque, citado pelo New York Times. “Vamos mostrar a Donald Trump o que ele não compreende. Vamos pintar [a frase] para ele, mesmo em frente ao seu prédio”, acrescentou.

The painters - a mix of volunteers and NYC DOT employees - are nearly done filling in the letters and three stripes at the end pic.twitter.com/BPqEHFJclc — Sarah Jorgensen (@SarahLJorgensen) July 9, 2020

Enquanto de Blasio pintava a letra “L” de “Lives” (vidas), várias pessoas entoavam cânticos anti-racismo, desde Black Lives Matter a No justice, no peace (sem paz não há justiça), apesar de algumas pessoas também terem gritado insultos contra de Blasio.

Desde que venceu as presidenciais de 2016 e se tornou Presidente, Donald Trump tem entrado em conflito com vários figuras do seu antigo estado, não só com o mayor de Blasio, mas também com a justiça, particularmente com a procuradoria distrital de Manhattan, que fez uma intimação para ter acesso às declarações fiscais de Trump nos últimos oito anos.

Horas antes de a frase ser pintada a amarelo em frente à Trump Tower, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos decretou que Trump não pode bloquear a sua declaração de impostos ao procurador Cyrs R. Vance Jr,., que está a investigar os pagamentos feitos pelo ex-advogado de Trump, Michael Cohen, à actriz de filmes pornográficos Stormy Daniels, para que esta não divulgasse a sua relação com o Presidente e não prejudicasse na campanha de 2016.

A troca de acusações entre Donald Trump e Bill de Blasio têm sido frequentes, tendo o mayor de Nova Iorque chegado a afirmar que o Presidente dos Estados Unidos “não seria bem-vindo de volta” após terminar o seu mandato presidencial. Trump, que considera de Blasio “o pior mayor da América”, mudou a sua residência oficial para a Florida.

Apesar de já não viver em Nova Iorque e de passar pouco tempo na Trump Tower, os negócios de Trump continuam sedeados no local e, a partir desta quinta-feira, do alto da torre será bem visível a frase Black Lives Matter.

No passado mês de Junho, a mesma frase, com as mesmas letras gigantes e amarelas, foi pintada em frente à rua que vai dar à Casa Branca, num projecto patrocinado pela mayor de Washington, Muriel Bowser.