Transportes públicos de Matosinhos reforçados a partir de segunda-feira

A rede de transportes públicos de Matosinhos vai ser reforçada, a partir de segunda-feira, com horários alargados, mais frequência de carreiras, maior cobertura territorial e renovação de frota, adiantou esta sexta-feira a câmara local.

Este reforço é fruto das negociações entre o município, a Área Metropolitana do Porto (AMP) e a operadora ViaMove, responsável pelos transportes públicos de Matosinhos, no distrito do Porto, referiu, em comunicado.

O objectivo é que “o transporte público seja uma solução e não um problema” na recuperação do quotidiano dos utentes e no desenvolvimento da actividade económica, sublinhou a autarquia.

“As principais alterações introduzidas acontecem nas horas de ponta, mas os serviços nocturnos também serão incrementados para servir os trabalhadores dos centros comerciais”, realçou a câmara.

Assim, durante os meses de Julho e Agosto, a frota será renovada com oito viaturas novas e, até Setembro, haverá um reforço no serviço, garantiu.

“Neste período de pós-confinamento era urgente encontrar soluções que, por um lado, restabelecessem os níveis dos serviços e, por outro, garantissem o cumprimento das normas sanitárias em vigor e a segurança dos utentes”, disse o vereador da Mobilidade e Protecção Civil, José Pedro Rodrigues, citado na nota.

A autarquia, liderada pela socialista Luísa Salgueiro, revelou que as principais alterações abrangem as linhas 104 e 119, cujo percurso se estenderá até à estação de Metro das Sete Bicas, permitindo, desta forma, a ligação com o tronco central do Metro do Porto.

A linha 104 passará a circular com uma frequência de 30 minutos, contando com um aumento de 20 viagens diárias.

Já o horário da linha 104N será alargado, com a última viagem a iniciar-se às 00:25, na estação das Sete Bicas, de forma a poder servir os trabalhadores dos centros comerciais.

A 130 passará novamente a circular entre Paiço e Custió (Ponte de Moreira) e a 106 entre a Praia de Leça da Palmeira e São Roque da Lameira, no Porto.

Já o término da linha 105 passa do Hospital de São João, no Porto, para a rotunda da Areosa.

Segundo dados da operadora, expostos no comunicado, todas as linhas vão sofrer um aumento da frequência com destaque para a 104 a rondar os 53%, 105 (46%), 106 (59%), 107 (45%), 111 (50%), 121 (85%) e a 123 (77%).

“O município de Matosinhos garantiu que durante o período de confinamento se mantivesse um serviço de transportes que respondesse às necessidades das pessoas. Mas é urgente reforçar o serviço, correspondendo ao aumento do número de utentes”, reforçou José Pedro Rodrigues.

A rede de transportes de Matosinhos tem, actualmente, cerca de 10 mil utentes por dia, cerca do triplo do que se verificava em Maio e, aproximadamente metade, do número de utilizadores que registava no início do ano, revelou a câmara.