EMEL cria mais respostas aos utentes devido a sobrecarga no site

A Empresa de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL) criou um endereço de e-mail ([email protected]) como solução à recente “sobrecarga na capacidade de resposta da empresa”, segundo uma resposta enviada a um cliente. O e-mail serve para os pedidos de agendamento, assegurando a EMEL que serão respondidos num prazo “máximo de 24 horas”. Também foi criada uma área reservada online que “concentra os serviços da Loja Virtual”, chamada “O Meu Perfil EMEL”.

Estas medidas foram implementadas no seguimento de várias queixas da parte de utentes, que dizem que não “conseguem que atendam as chamadas para agendamento”, referindo que “ninguém liga de volta quando deixam os seus contactos”. Muitas das queixas também se prendem com o site da EMEL, que devido a sucessivos bloqueios não tem permitido o preenchimento dos pedidos de renovação dos dísticos de residente.

No caso de utentes cujos dísticos já caducaram, o que impossibilita a utilização da referência multibanco enviada pela empresa, esta apela para que a notifiquem sobre a situação, a fim de que o processo de renovação do dístico seja retomado.

A EMEL aponta para um “afluxo inusitado de telefonemas, que se deve à acumulação de casos pendentes” como causa destas anomalias. Desde 20 de Março e até Junho (período de confinamento durante a pandemia de covid-19), a entidade refere que poucos clientes utilizaram a loja online, o que provocou a sobrecarga.

A empresa sublinhou que o site se encontra “neste momento totalmente operacional”, e apelou à utilização da área reservada referida.

Texto editado por Ana Fernandes