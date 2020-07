Nesta receita, utilizei o húmus de grão-de-bico, para fazer um recheio cremoso para esta tarte de massa filo estaladiça, coberta de tomates-cereja e pinhões tostados crocantes.

Para fazer a receita, comecei por fazer o húmus, triturando todos os ingredientes até obter uma pasta homogénea, cremosa e de sabor intenso a limão. De seguida, tostei ligeiramente os tomates-cereja em azeite. Apliquei o húmus sobre algumas folhas de massa filo, cobri com o tomate e pinhões, e fechei a tarte, pincelando as suas bordas com azeite.

Enquanto manuseava a massa filo, as folhas de massa reservadas repousaram sobre um pano húmido, cobertas com película aderente, de forma a manter a hidratação da massa. De uma embalagem, utilizei apenas metade (60 g), mas, para esta quantidade de recheio, poderiam ser utilizados 100 a 120 g, para obter uma base mais consistente. A tarte foi levada ao forno, durante cerca de 20 minutos — tempo suficiente até a massa dourar e ficar estaladiça — e, imediatamente servida.

Tarte de tomate-cereja e húmus

Húmus

1 lata (260g) de grão-de-bico cozido

2 colheres de sopa (30mL) de sumo de limão fresco

1 dente de alho, picado

2 colheres de sopa de azeite

½ colher de chá de cominhos moídos

2-3 colheres de sopa de água

4 colheres de sopa de salsa picada

Pimenta preta a gosto

2 a 3 folhas (60g) de massa filo

1 colher de sopa de azeite

250g de tomate cereja

2 colheres de sopa (15g) de pinhões, ligeiramente tostados (ou outros fruto oleaginoso)

Procedimento:

1. Preaqueça o forno a 180˚C, e cubra com papel vegetal uma forma para tartes ou similar de 20 cm de diâmetro.

2. Para fazer o húmus: Triture no processador de alimentos o grão-de-bico e junte o sumo de limão, o alho, o azeite e os cominhos. Adicione, conforme necessário, as 2 a 3 colheres de sopa de água, até ser atingida uma consistência cremosa. Junte por fim as ervas aromáticas frescas picadas. Ajuste os temperos a gosto.

3. Para o recheio, numa frigideira antiaderente aqueça um fio de azeite, e junte os tomates cereja (inteiros). Deixe fritar ligeiramente cerca de 5 minutos, mexendo ocasionalmente a frigideira, até que a pele dos tomates comece a caramelizar. Reserve.

4. Comece por cortar as folhas de massa filo ao meio. Enquanto é manuseada, a massa filo deve repousar sobre um pano húmido e coberta com película aderente para prevenir que seque. Coloque uma folha de massa filo na forma com papel vegetal e pincele com azeite. Sobreponha as restantes folhas de massa, alternando a direcção das folhas, e pincelando-as com azeite.

5. Espalhe o creme de grão-de-bico na base da tarte. Coloque os tomates caramelizados e junte os pinhões. Feche as bordas da massa filo, uma a uma, fechando o círculo de creme de grão-de-bico. Leve a tarte ao forno durante cerca de 20 minutos, até ficar dourada.

