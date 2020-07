Pastores por um dia na serra dos Candeeiros

Acaba em animada confraternização à volta de uma mesa com queijos, enchidos e outras iguarias serranas. E quando chega a hora de partir aparece uma cartolina certificando que o (a) participante “se encontra apto (a) para exercer a nobre função de pastor (a), pela participação na Rota dos Pastores, onde foi pastor(a) por um dia do Rebanho de Cabras Comunitário da Cooperativa Terra Chã”. O “diploma” será um corolário charmoso para um programa que consiste em seguir um pastor profissional e respectivo rebanho para cima e para baixo pelas ladeiras da serra dos Candeeiros, num percurso circular com um total de cerca de 6km.

Continuar a ler