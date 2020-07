As tendas de campismo suspensas que já salvaram florestas

São tendas em forma de lágrima ou de pingo de chuva. É uma invenção humana que faz lembrar as formas abstractas e complexas da natureza, um ninho de uma ave ou o casulo de um insecto. Contudo, o artista Dré Wapenaar inspirou-se na história do Road Alert Group, grupo de activistas britânicos que nas últimas décadas se acorrentam a árvores gigantes, destinadas ao abate. "Lutam contra a construção excessiva de estradas através das florestas. Durante os protestos, eles escondem-se e vivem nas árvores para lutarem contra as violentas investidas das moto-serras. As treetents providenciam um lugar confortável para os activistas ficarem enquanto evitam que as árvores sejam derrubadas", explica o holandês, que adaptou a ideia a tendas suficientemente grandes para albergar dois adultos e duas crianças. Segundo o autor, “a forma das tendas desenvolveu-se naturalmente" quando pendurou a plataforma circular com uma corda ao lado de uma árvore.