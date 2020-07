Charles Michel defende ambição mas propõe plano de recuperação mais curto em resposta à crise

Exactamente uma semana antes da cimeira dos chefes de Estado e governo da União Europeia, para discutir o pacote para a recuperação do choque provocado pela pandemia do coronavírus, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, avançou esta sexta-feira uma proposta de compromisso que, nas suas palavras, mantém intacta a ambição de uma Europa mais forte e robusta no futuro, apesar de prever uma redução do montante global do orçamento comunitário de longo prazo, e de encurtar o calendário do fundo — extraordinário e temporário — para promover reformas e investimentos.

A chamada “negotiating box” de Charles Michel reduz o tecto das despesas do próximo quadro financeiro plurianual para 2021-27 em cerca de 20 mil milhões de euros face à proposta do executivo comunitário, que tinha pedido aos líderes um orçamento de 1,1 biliões de euros.

O montante agora previsto é de 1,074 biliões de euros, que está em linha com a proposta rejeitada no Conselho Europeu de Fevereiro, antes da crise do coronavírus.

Porém, o presidente do Conselho manteve intocado o valor apontado pela Comissão para sustentar a retoma e transformação da economia europeia: o fundo de recuperação, extraordinário e temporário, que foi baptizado como “Próxima Geração UE”, vale os mesmos 750 mil milhões de euros, dos quais 500 milhões serão distribuídos sob a forma de subvenções e garantias, e 250 mil milhões assegurados por empréstimos.

“Penso que este é o equilíbrio certo”, defendeu Charles Michel, reconhecendo que esta é uma proposta controversa para os Estados-membros que compõem o chamado grupo dos “frugais”.

“Quero mostrar respeito por todas as opiniões e sensibilidades, mas penso que nenhum país tem interesse que nesta altura aumentem as fragilidades e disparidades que põem em causa a integridade do nosso mercado único”, justificou o presidente do Conselho, acrescentando que sem acesso a subvenções, a recuperação económica dos países que se debatem com elevadas dívidas públicas ficará irremediavelmente comprometida.

Michel manteve também inalterado o modelo de financiamento do fundo, através de um aumento do tecto dos recursos próprios do quadro financeiro plurianual, de forma a acomodar uma emissão de dívida conjunta pela Comissão Europeia, posteriormente canalizada para os Estados-membros através dos programas comunitários.

Mas para ultrapassar as resistências do bloco dos países contrários às transferências directas, o presidente do Conselho introduziu mudanças em vários elementos da proposta original da Comissão.

Os critérios de alocação e o calendário para a utilização dos fundos do principal instrumento para a recuperação e resiliência, que provocaram enorme celeuma, foram revistos pela equipa de Michel, que não só encurtou os prazos para a apresentação, execução e pagamento dos projectos (todas as despesas deverão estar comprometidas até 2023, e todos os pagamentos executados em 2026), como desenhou uma nova fórmula para a distribuição do dinheiro — “de forma a melhor reflectir o efeito exacto da crise do coronavírus nas diferentes economias”, explicou.

Agora, a ideia passa por dividir o envelope global de 310 mil milhões: 70% desse valor (270 mil milhões de euros) será repartido até 2021, tendo em conta a população, o valor do PIB nacional e a taxa de desemprego de cada Estado-membro; e 30% (93 mil milhões) será afectado a partir de 2022 em função da quebra do PIB verificada nos dois anos anteriores. “É uma ligação ainda directa à crise”, assinalava uma fonte europeia.

Essa não é a única moeda de troca para a negociação do Conselho Europeu. Na reformulação da proposta de base do próximo quadro financeiro plurianual, a equipa de Michel integrou as reivindicações tantos dos “frugais” como dos “amigos da coesão”, que iram atendida a sua exigência de preservar os envelopes dos fundos estruturais e da Política Agrícola Comum (PAC) de cortes orçamentais. Ao mesmo tempo, os contribuintes líquidos Alemanha, Áustria, Dinamarca, Países Baixos e Suécia mantêm o seu “rebate” ou desconto nas transferências para os cofres de Bruxelas.

E não é só aos governos nacionais que Charles Michel pisca o olho. A sua proposta também avança com várias sugestões para novos recursos próprios, ou seja, novas fontes de receita, para o próximo quadro financeiro plurianual, uma das maiores reivindicações do Parlamento Europeu (que tem o poder para aprovar ou chumbar todo o exercício).

O presidente do Conselho Europeu quer avançar já no dia 1 de Janeiro de 2021 com uma nova taxa sobre o plástico não reciclado. Além disso, quer que os Estados-membros discutam a possível introdução de uma nova taxa digital, um novo mecanismo de ajustamento de carbono nas fronteiras, e um alargamento do esquema de comércio de emissões ao sector da aviação e transporte marítimo.