Sporting volta a vencer com golo de Jovane

Jovane Cabral continua a afirmar-se como a grande figura do Sporting pós-confinamento. Nesta sexta-feira, o extremo nascido em Cabo Verde marcou o golo que deu o triunfo aos “leões”, por 1-0, sobre o Santa Clara, em jogo a contar para a 31.ª jornada da I Liga. Esta vitória, a sexta em oito jogos com Rúben Amorim (que continua sem perder), deixou o Sporting seguro no terceiro lugar e a salvo de qualquer aproximação do Sp. Braga, que joga hoje em Paços de Ferreira.

Foi um jogo bastante monótono entre duas equipas já com os objectivos da época praticamente fechados - o Sporting com a Liga Europa garantida, seja com o terceiro ou o quarto lugar; os açorianos com a manutenção no principal escalão assegurada.

Foi já com a partida bastante adiantada que Jovane Cabral marcou o único golo do jogo. Aos 67’, Wendel arrancou um cruzamento perfeito a que Jovane respondeu com uma execução acrobática e certeira, sem hipóteses para o guarda-redes Marco. Foi o sexto golo da temporada para o extremo de 22 anos, que marcou em quatro dos últimos cinco jogos.