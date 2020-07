Sevilha, United e “wolves” em rota de colisão caso se apurem na Liga Europa

Sevilha, Manchester United ou Wolverhampton ficaram na mesma metade do quadro no sorteio da fase final da Liga Europa de futebol, caso superem os oitavos-de-final, e não podem vir a defrontar-se na final.

Numa competição dominada nos últimos 10 anos por equipas espanholas e inglesas, com nove títulos em dez - o outsider foi o FC Porto, em 2010-11 -, são estes três dos quatro “sobreviventes” de Inglaterra e Espanha, com o Getafe inserido na outra metade do quadro.

Na definição do que falta disputar da Liga Europa, ainda com 16 equipas em provas, a pandemia da covid-19 obrigou a profundas alterações, tal como na Liga dos Campeões, num cenário em que, primeiro, falta completar os oitavos-de-final.

Na eliminatória, 12 equipas já disputaram a primeira mão e terão agora que jogar a segunda, a 5 e 6 de Agosto, nos estádios das equipas que jogam em casa, enquanto Roma e Sevilha, e Getafe e Inter de Milão disputarão um único jogo.

A crise sanitária, com Itália e Espanha especialmente afectadas em Março pela covid-19, impediu a realização destes dois jogos dos “oitavos”, com a solução encontrada a definir um único jogo, também a 5 e 6 de agosto, na Alemanha, palco da fase final.

Nesta sexta-feira, a UEFA definiu o “emparelhamento” dos quartos-de-final e meias-finais, para uma fase em que Manchester United, de Bruno Fernandes e Diogo Dalot, Basileia e Bayer Leverkusen parecem bem encaminhados.

Os “red devils” venceram na primeira mão dos “oitavos” os austríacos do LASK Linz, por 5-0, e, caso sigam em frente, como esperado, irão defrontar nos quartos-de-final o vencedor da eliminatória entre o Copenhaga e o Basaksehir.

A equipa inglesa, que pode ter na Liga Europa um “passaporte” para a Liga dos Campeões -- embora no campeonato inglês esteja a apenas um ponto do Leicester -, poderá, em caso de sucesso, cruzar-se nas “meias” com três treinadores portugueses.

Uma hipótese no alinhamento que tem Wolverhampton (Nuno Espírito Santo), Olympiacos (Pedro Martins) e Roma (Paulo Fonseca), mas também o Sevilha, do espanhol Julen Lopetegui, e está sujeita ao que estas equipas também consigam fazer.

Antes, ainda nos “oitavos”, os “wolves” discutem a eliminatória em casa com o Olympiacos, depois de um 1-1 na Grécia.

É o jogo mais português desta edição da Liga Europa e que, além dos treinadores das duas equipas, tem Rui Patrício, Rúben Vinagre, Rúben Neves, João Moutinho, Diogo Jota, Pedro Neto, Podence e Bruno Jordão do lado dos ingleses, enquanto os gregos, já campeões da Grécia, contam com José Sá, Rúben Semedo e Cafú.

Já consagrado na Ucrânia, o treinador português do Shakhtar Donetsk, Luís Castro, defenderá em casa, nos oitavos-de-final da Liga Europa, uma vantagem de 2-1 com os alemães do Wolfsburgo, para tentar marcar presença nos quartos-de-final.

Os ucranianos, campeões da Liga Europa em 2008-09, devem encontrar nos “quartos”, caso ultrapassem o Wolfsburgo, o Basileia, que venceu na primeira mão, surpreendentemente, o Eintracht Frankfurt, de André Silva e Gonçalo Paciência, por 3-0.

Com aspirações na competição estão também as equipas que têm de definir o caminho a um único jogo: a Roma, de Paulo Fonseca, a ter um jogo “cabeça de cartaz” com o Sevilha, de Julen Lopetegui e do português Rony Lopes, e o Getafe com o Inter de Milão.

Os quartos-de-final irão opor Getafe ou Inter a Bayer Leverkusen ou Rangers, com os alemães a terem vencido a primeira mão dos “oitavos” por 3-1, enquanto Sevilha ou Roma vão encontrar Olympiacos ou Wolverhampton.

Das 16 equipas em competição, seis venceram a Taça UEFA ou a sua sucessora, a Liga Europa, entre elas o Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Shakthar Donetsk, Manchester United, Inter Milão (três vezes) e o recordista Sevilha (cinco).