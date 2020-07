Real Madrid ou Man. City na rota da Juventus nos “quartos” da Champions

A cerimónia não teve presença de convidados e foi pontuada por dificuldades de comunicação entre o quartel-general da UEFA, em Nyon, e as diversas paragens a partir das quais intervieram, por videoconferência, os intervenientes no jogo. Mas o sorteio das eliminatórias em falta na Liga dos Campeões 2019-20, cuja final a oito será disputada em Lisboa, ditou um potencial embate entre Real Madrid (ou Manchester City) e Juventus (ou Lyon).

Giorgio Marchetti, secretário-geral adjunto da UEFA, aproveitou a ocasião para deixar palavras de agradecimento à Federação Portuguesa de Futebol (FPF), por ter tomado a iniciativa de ajudar o organismo num contexto delicado, e às autoridades portuguesas, por terem dado luz verde à realização da prova.

Ainda com quatro jogos da segunda mão dos oitavos-de-final por completar, o resultado do sorteio tem uma forte carga de indefinição, mas já permitiu perceber que há dois grandes jogos na calha. O vencedor da eliminatória entre Real Madrid e Manchester City vai defrontar a equipa que sair por cima no duelo entre Lyon e Juventus. E o vencedor do embate entre Nápoles e Barcelona medirá forças com o vencedor do Chelsea-Bayern Munique.

Os jogos dos quartos-de-final, eliminatória que marcará a entrada em cena de Lisboa, com os estádios da Luz e de Alvalade, começarão a ser disputados no dia 12 de Agosto, prolongando-se até dia 15. A final, que terá lugar no recinto do Benfica, está marcada para o dia 23. Todos os jogos, recorde-se, serão disputados sem público nas bancadas.

Quartos-de-final

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

J1: Real Madrid/Manchester City vs Lyon/Juventus

J2: RB Leipzig vs Atlético Madrid

J3: Nápoles/Barcelona vs Chelsea/Bayern Munique

J4: Atalanta vs Paris Saint-Germain

Meias-finais

Vencedor do J1 vs Vencedor do J3

Vencedor do J2 vs Vencedor do J4