Paulinho assina hat-trick na goleada do Sp. Braga

Paulinho foi a grande figura da visita do Sp. Braga a Paços de Ferreira, na 31.ª jornada da Liga. O avançado contribuiu com um hat-trick para a goleada dos minhotos (1-5), que mantém a equipa a três pontos do pódio.

O triunfo dos visitantes ficou encaminhado ainda no primeiro tempo, com Paulinho a inaugurar o marcador, de penálti, aos 3’. O cenário repetiu-se aos 34’, de novo pelo avançado e de grande penalidade, e o hat-trick chegaria aos 38’, tornando o goleador num dos melhores marcadores da Liga, com os mesmos 17 golos de Vinícius e de Pizzi.

E se o primeiro tempo tinha acabado com um golo dos minhotos, o segundo abriu da mesma forma, por Ricardo Horta, aos 47’.

O melhor que o Paços de Ferreira conseguiu foi reduzir a desvantagem, com um golo de Uilton, aos 78’, 13 minutos depois de ter sido lançado para o lugar de João Amaral.

Mas o Sp. Braga ainda foi a tempo de repor a diferença no marcador, com Wanderson Galeno a fechar as contas, aos 89’.

Este resultado deixa o Sp. Braga a três pontos do Sporting e do terceiro lugar, enquanto o Paços se mantém no 13.º lugar, a sete pontos da linha de água.