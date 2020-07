F1 confirma Mugello e Sochi no calendário, com Portimão em stand-by

Os circuitos de Mugello, em Itália, e de Sochi, na Rússia, foram as novidades de calendário apresentadas nesta sexta-feira pelas autoridades que tutelam a Fórmula 1. As duas provas estão agendadas para Setembro, continuando em stand-by o Autódromo do Algarve, que deverá ser confirmado como nova paragem do Mundial nas próximas semanas.

A pista de Mugello, palco habitual do MotoGP e propriedade da Ferrari, vai receber um Grande Prémio a 13 de Setembro, assinalando nessa data a milésima corrida da equipa italiana na Fórmula 1. Na prática, será o quarto circuito italiano a acolher o Mundial, depois de Monza, Ímola e Pescara (uma única presença, em 1957).

Com a entrada no calendário de Mugello e de Sochi (a 27 de Setembro), o número de provas em 2020 sobe para 10 e não deverá ficar por aqui. A F1, de resto, já anunciou que outros Grandes Prémios serão adicionados “nas próximas semanas”, sendo expectável que a temporada venha a ter entre 15 a 18 provas.

“O Grande Prémio da Rússia é um grande momento da temporada e mal podemos esperar por voltar a Sochi, em Setembro. Estamos também entusiasmados com a primeira corrida em Mugello. Ambas as provas serão um grande incentivo para os fãs, com mais anúncios de corridas no nosso calendário previstos para as próximas semanas”, revelou a organização do Mundial.

O Autódromo Internacional do Algarve é um dos candidatos a uma vaga e estará na linha da frente para ser escolhido. Com os efeitos da pandemia de covid-19 relativamente estabilizados na região, um circuito que agrada às autoridades (e que serve regularmente de palco aos testes de pré-temporada da Fórmula 1) e excelentes vias de acesso, Portugal deverá contar com Portimão para o regresso da modalidade, 24 anos depois.