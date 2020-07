Competições das modalidades de pavilhão regressam a 22 de Agosto

O dia 22 de Agosto foi a data definida para o regresso das competições nas modalidades de pavilhão. A decisão saiu de uma reunião entre os representantes de cinco federações (patinagem, basquetebol, andebol, voleibol e futebol, em representação do futsal), da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto e da Direcção-Geral da Saúde, na qual se chegou a acordo sobre o protocolo sanitário a adoptar.

De acordo com o documento, ficou estipulado que, “durante a actual fase de treino condicionado, é permitida a partilha de bola nas modalidades colectivas de pavilhão, desde que garantida a sua repetida limpeza e desinfecção mantendo-se a regra do distanciamento de três metros entre praticantes”. É o que pode ler-se num comunicado conjunto emitido pelas cinco federações nesta sexta-feira.

De resto, estas e outras medidas de prevenção serão publicadas na actualização à Orientação nº 030/2020 da DGS, que está a ser finalizada pelas autoridades de saúde. Uma espécie de manual de boas práticas sanitárias, na linha do que foi alinhavado, por exemplo, para a retoma do futebol profissional (I Liga, no caso).

“As competições de equipas seniores estão previstas ter início a partir de 22 Agosto de 2020, sem público, o que, a verificar-se, implicará que o treino sem restrições para este escalão poderá ter início a partir de 1 de Agosto de 2020. As equipas de formação continuarão na actual fase de treino condicionado, aguardando pelo resultado da avaliação da retoma gradual dos escalões seniores”, acrescenta o comunicado.

Estas datas carecem, ainda, de aprovação em sede de Conselho de Ministros, algo que deverá acontecer até ao final de Julho.