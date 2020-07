Boa Economia para Tempos Difíceis, um excerto do livro dos Nobel da Economia 2019

A animosidade cada vez mais explícita contra pessoas de raças, religiões, etnias e até géneros diferentes tornou-se a componente básica dos líderes populistas em todo o mundo. Dos EUA à Hungria, de Itália à Índia, os líderes que oferecem pouco mais do que racismo e/ou intolerância como plataforma política estão a tornar-se elementos determinantes do panorama político, uma força no terreno que influencia eleições e políticas. Nos EUA, em 2016, quão profundamente uma pessoa se identificava como branca era um dos indicadores mais fortes de apoio a Donald Trump entre os Republicanos, muito mais do que, por exemplo, a inquietação em relação à economia.

