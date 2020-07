Zeca Baleiro fez da sua atracção pela música portuguesa um disco

Começou por uma cassete, há muitos anos, que umas amigas lhe deram. Depois um disco. E a partir da sua primeira visita a Portugal, já lá vão 20 anos, tornou-se comprador (e conhecedor) compulsivo de música portuguesa, de vários géneros. O resultado é um disco, que chega hoje às lojas e às plataformas digitais, Canções d’Além-Mar, onde o cantor e compositor maranhense Zeca Baleiro dá voz a onze canções portuguesas: Ala dos Namorados (Razão de ser (e valer a pena)), António Variações (Canção de engate), Fausto Bordalo Dias (Ali está a cidade), Jorge Palma (Bairro do amor), José Afonso (Balada de Outono), José Cid (É no silêncio das coisas), Ornatos Violeta (Capitão romance), Pedro Abrunhosa (Tu não sabes), Rui Veloso (Todo o tempo do mundo), Sérgio Godinho (Às vezes o amor) e Vitorino (Menina, estás à janela).

