T. E. Lawrence: um homem bastante improvável

Quando chegam a Portugal duas edições simultâneas do épico Os Sete Pilares da Sabedoria, o seu autor permanece um enigma. Herói real, personagem de ficção, quem foi T. E. Lawrence, figura imortalizada no rosto e no corpo de Peter O’Toole? Ao longo de um século os biógrafos têm procurado resposta mas perdem na competição com o livro de Lawrence. Ele escreveu-se, fez de si um mito para depois se apagar como homem na sombra das suas próprias escrituras.