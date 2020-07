Recuperação económica na cultura aposta no digital, artesanato e redes de equipamentos

As apostas na criação digital, no artesanato, na relação entre cultura e ecologia e em redes de equipamentos culturais contam-se entre algumas das propostas principais, para o sector da cultura, inseridas no documento Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica e Social de Portugal 2020-2030, que foi dado a conhecer esta sexta-feira e que está a ser coordenado pelo gestor convidado pelo primeiro-ministro, António Costa e Silva.

