Pintura Tours d’arme de Vieira da Silva ficou por vender no leilão da Christie’s

A pintura a óleo Tours d'arme, da pintora portuguesa Maria Helena Vieira da Silva (1908-1992), ficou por vender esta sexta-feira, em Paris, no leilão global da Christie's.

O quadro datado de 1954, proveniente de uma colecção privada, partia com uma estimativa entre 600 mil e 800 mil euros.

A tela de Vieira da Silva — com 73,2 x 92 centímetros — constava entre as obras de arte do século XX apresentadas no catálogo do leilão, a par de artistas como Pablo Picasso, Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Joan Miró ou René Magritte.

Anunciado como um novo formato no quadro da pandemia covid-19, o leilão presencial e online começou em Hong Kong, passou para Paris, e continua em Londres e Nova Iorque.

O leilão reúne ainda obras de arte de artistas de renome, como Robert Rauschenberg, Alexander Calder, Georgia O'Keefe, Jean-Michel Basquiat ou Lucio Fontana.

O quadro de Vieira da Silva foi comprado à Galerie Pierre, de Paris, em 1960, por um coleccionador do Canadá e, em 2013, foi vendida num leilão da Sotheby's ao actual proprietário.

Na altura, foi vendido por 445 mil euros, e agora surge no catálogo do leilão “ONE: A Global Sale”, da Christie's, com uma estimativa entre 600 mil e 800 mil euros.

Em 2018, outra obra de Vieira da Silva, L'Incendie 1, foi leiloada em Londres, pela mesma leiloeira, por um valor recorde para a artista: 2,290 milhões de euros. O quadro pintado em 1944 partia com uma estimativa de base entre 1,2 milhões de euros e 1,6 milhões de euros.

No leilão, que ainda está a decorrer, já foram vendidas obras como Portrait de Maurice Drouard, de Amadeo Modigliani (1884-1920), por 4,4 milhões de euros, Pourlèche Fiston de Jean Dubufett (1901-1985), por 6,5 milhões de euros, ou Au dessus de Vitebsk, de Marc Chagall, por 754 mil euros.

Lusa/Fim