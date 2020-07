Depois do medo e da Internet, Bruno Nogueira volta à SIC em Outubro

Depois de, enquanto os portugueses estavam confinados em casa, ter animado serões com os directos no Instagram da série Como é Que o Bicho Mexe, Bruno Nogueira voltará aos ecrãs de televisão em Setembro. Desta feita, à SIC, onde fez, em 2015, o programa Som de Cristal.

O humorista, autor e actor, que faz stand-up, é uma das vozes do projecto musical Deixem o Pimba em Paz e assinou programas de televisão variados, de Odisseia a Sara, torna-se assim uma das caras da SIC, cujo canal temático SIC Radical lhe deu uma das suas primeiras montras, na apresentação de Curto Circuito no início dos anos 2000. Depois disso, passou também, na mesma estação, pelo programa Levanta-te e Ri. A notícia foi avançada pela própria estação de televisão.

No comunicado, lê-se que “com esta contratação, a SIC consolida a aposta no talento nacional e reforça ainda mais a sua proposta de valor na área do humor, que é estratégica na oferta do entretenimento”. Citado pelo mesmo comunicado, o humorista enaltece “a liberdade criativa” que lhe foi dada por Daniel Oliveira, o director geral de entretenimento da Impresa, o grupo a que o canal pertence, e pela SIC.

A SIC soma assim mais uma contratação de peso, depois de no início do ano ter assegurado Ricardo Araújo Pereira, o seu grande trunfo para o entretenimento do canal. A primeira temporada do seu programa, Isto é Gozar Com Quem Trabalha, chegou ao fim no final de Junho.