Casa da Música tem nova comissão de trabalhadores

José Ribeiro, coordenador do marketing e comunicação; Susana Lamarão, da equipa de produção executiva; e Carlos Alves, clarinetista e músico da Orquestra Sinfónica do Porto, são os membros da nova Comissão de Trabalhadores da Casa da Música, eleitos esta quinta-feira.

O primeiro e o terceiro nomes candidataram-se pela Lista B; Susana Lamarão, pela Lista A, que era constituída por elementos subscritores do abaixo-assinado que no final do mês de Abril veio trazer para a luz do dia a atmosfera de conflito que se vivia na instituição, em virtude da forma como a direcção e a administração estavam a gerir a situação dos trabalhadores precários na sequência da pandemia da covid-19.

Na eleição, a Lista B conquistou dois mandatos, em resultado de 87 votos (62%); a Lista A teve 51 votos (36%), de um total de 141 (houve três votos nulos), num caderno eleitoral de 200 trabalhadores inscritos (votaram 70%).

A nova equipa vem substituir a anteriormente constituída por Júlio Moreira, Pedro Marques e Margarida Garcia, e que se demitiu em Abril na sequência do movimento interno que levou à subscrição do abaixo-assinado com quase uma centena de assinaturas e que iria espoletar uma sucessão de comunicados, acções, manifestações, e que incluiu denúncias à Autoridade para as Condições do Trabalho sobre a situação de trabalhadores com falsos recibos verdes, e que motivou também debate e audições no Parlamento.