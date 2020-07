Segurança Social quer destituição dos órgãos de gestão da Associação João de Deus

O Instituto de Segurança Social (ISS) solicitou ao Ministério Público que fossem destituídos os órgãos de gestão da Associação Jardins-Escolas João de Deus por suspeitas de ilícitos penais.

Em resposta enviada à agência Lusa, o instituto confirmou a conclusão do processo de averiguações à Associação Jardins Escolas João de Deus, que indiciam terem sido cometidas “irregularidades no âmbito dos acordos de cooperação celebrados com a Segurança Social”.

As irregularidades, acrescenta o ISS, deram origem à elaboração de auto de notícia, tendo em vista a instauração de processos de contra-ordenação por parte dos serviços da Segurança Social aquela Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Além das infracções administrativas foram apurados indícios susceptíveis de serem ilícitos penais, pelo que “o processo foi remetido ao Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa, encontrando-se o inquérito em curso”.

Segundo o seu site, no qual estão publicados dados de 2018, a Associação de Jardins-Escolas João de Deus, presidida por António Ponces de Carvalho, tinha 9847 utentes nos 55 centros educativos e contava com 1306 funcionários, entre educadores, professores, auxiliares de educação e outros colaboradores.

A notícia do pedido de destituição dos órgãos de gestão da associação Jardins Escolas João de Deus foi avançada esta quinta-feira pela RTP.