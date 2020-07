FCT não diz a investigadores por que rejeitou projectos da covid-19

Centenas de investigadores que se candidataram às duas edições do programa Research 4 covid-19, lançado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) com o objectivo de colocar a comunidade científica a ajudar na resposta à pandemia, não sabem por que é que os respectivos projectos não foram financiados. Apesar de ter havido um processo de avaliação os investigadores que não receberam apoios – com um valor máximo de 40 mil euros – apenas foram informados pela FCT de que “não foi aprovado o financiamento do projecto”, sem lhes ter sido indicada a pontuação atribuída ou qualquer informação sobre a avaliação.

