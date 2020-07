Exame de Física e Química tinha “rasteiras” e era “difícil para tirar 20”

No dia do exame nacional de Física e Química A, o PÚBLICO esteve na escola secundária Carolina Michaelis, no Porto. Nesta escola, 74 alunos fizeram o exame à disciplina. À saída, alguns dos estudantes responderam a um inquérito acerca do exame.

1. Como correu o exame?

2. Correspondeu à matéria leccionada nas aulas?

3. O que gostavas que tivesse saído que não saiu?

4. Qual foi a pergunta ou tópico que correu pior?

Sansão Costa, 18 anos, 11.º ano, Ciências e Tecnologias

Foto Paulo Pimenta

1. Foi interessante, correu mais ou menos. Podia ter corrido melhor.

2. Sim, demos a matéria toda por isso saiu tudo o que demos.

3. Acho que não.

4. Química.

Flávia Marques, 17 anos, 11.º ano, Ciências e Tecnologias

Foto Paulo Pimenta

1. Correu bem, embora não seja o exame da minha prova de ingresso, que é Biologia.

2. Sim.

3. Acho que não, foi parecido com os exames passados.

4. A parte da Física.

Caio Lopes, 17 anos, 11.º ano, Ciências e Tecnologias

Foto Paulo Pimenta

1. Correu bem, dentro dos possíveis.

2. Sim, foi o que demos nas aulas.

3. Acho que saiu tudo, estava preparado.

4. A parte da Química. É sempre a Química.

Ana Santos, 17 anos, 11º ano, Ciências e Tecnologias

Foto Paulo Pimenta

1. Correu bem.

2. Sim, correspondeu.

3. As ondas electromagnéticas.

4. A parte da Química do 10.º ano.

Beatriz Caetano, 16 anos, 11º ano, Ciências e Tecnologias

Foto Paulo Pimenta

1. A mim correu muito mal. Era muito difícil.

2. Sim, não houve nada inesperado.

3. Ondas electromagnéticas, estávamos muito preparados e não saiu.

4. Química.

António Santos, 18 anos, 12.º ano, Ciências e Tecnologias

Foto Paulo Pimenta

1. Eu não diria que correu excelente, mas correu bem. Eu estou no 12.º ano por isso, comparativamente ao ano passado, acho que correu bastante melhor. Sinto que estava mais bem preparado mas o exame tinha algumas perguntas que eram bastante mais difíceis comparativamente aos exames anteriores.

2. De modo geral, sim mas algumas perguntas tinham uma vertente e uma aplicação um bocado fora de comum.

3. Eu estava a contar que saísse a parte de electroquímica, que não saiu e também não sai há vários anos.

4. Neste momento não sei apontar. Se calhar, quando saírem as correcções, consigo dizer mais facilmente.

Duarte Lopes, 18 anos, 12.º ano, Ciências e Tecnologias

Foto Paulo Pimenta

1. Correu bastante melhor do que no ano passado. No ano passado preparei-me mais por isso acho que o exame deste ano foi mais fácil. Mas havia algumas perguntas mais complicadas, não acho que seja um exame fácil para tirar 20.

2. Sim, acho que sim.

3. Nada em específico.

4. Acho que não houve nenhuma matéria ou grupo que tenha corrido pior, foram só algumas perguntas em específico.

Beatriz Maia, 17 anos, 11.º ano, Ciências e Tecnologias

Foto Paulo Pimenta

1. Correu “médio-mau”. Era muito mais complicado do que o do ano passado. Resolvi o exame de 2019 para estudar e achei esse muito mais fácil.

2. Não, saiu uma pergunta obrigatória sobre a taxa temporal que nós não demos nas aulas. É a pergunta 5.2 do Grupo IV.

3. Não, acho que não.

4. Não sei bem, eu saí mais ou menos confiante mas agora a nossa professora disse-nos que as perguntas que pareciam fáceis tinham muitas rasteiras. A professora achou muito difícil.

