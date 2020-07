Contratos com cientistas assinados antes de queixas serem analisadas

A Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) decidiu dar início em Maio ao processo de contratação de 300 investigadores no âmbito da segunda edição do concurso Estímulo ao Emprego Científico Individual, destinado a combater a precariedade nesta área, antes de terminar de analisar as contestações que os candidatos apresentaram à lista provisória, divulgada em Novembro. Vários cientistas com esperança de conseguirem subir a sua posição ficaram revoltados com a decisão, mas a FCT garante que serão “salvaguardados os direitos de todos os interessados”.

Continuar a ler