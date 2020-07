Grupo de 70 personalidades defende a criação do SLS: Sistema Local de Saúde

São cerca de 70 as personalidades — entre profissionais de saúde, sociólogos, economistas e políticos – os subscritores de uma proposta de princípios e orientações para a criação do estatuto do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Os sistemas locais de saúde são um ponto fulcral, juntando a saúde a outras entidades públicas como as escolas, autarquias e protecção civil e permitindo a participação da sociedade civil na definição do plano de acção. Documento foi enviado ao Ministério da Saúde.

