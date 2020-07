Fazer presos regressarem à prisão antes do fim da pandemia é “inconstitucional”, avisa CSM

Fazer regressar à prisão antes do final da pandemia de covid-19 os presos libertados em Abril temporariamente ao abrigo do regime de flexibilização de penas que pretendia ajudar a prevenir o contágio entre os detidos é inconstitucional, avisa o Conselho Superior da Magistratura (CSM) no parecer sobre o projecto de lei do Chega. Porque prevê um regime menos favorável para os presos e viola os princípios da segurança jurídica e da protecção da confiança.

Continuar a ler