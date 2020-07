BE quer que autoridades de saúde continuem a enviar dados à AR sobre pandemia

O deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira anunciou na manhã desta quinta-feira, no Fórum TSF, que o partido apresentará, ainda hoje, um requerimento à comissão de saúde para que autoridades de saúde passem a enviar, com regularidade, os indicadores de acompanhamento da pandemia ao Parlamento.

Na quarta-feira, o Presidente da República surpreendeu os partidos ao anunciar, no fim da reunião no Infarmed, que esses encontros iriam acabar. Só o primeiro-ministro sabia. Mas é nesses encontros, que juntam políticos, sindicatos, patrões, conselheiros de Estado e especialistas em saúde pública, que todos se inteiram dos dados sobre a evolução da pandemia.

À TSF, Moisés Ferreira explicou que os políticos continuam a precisar de ter acesso a uma interpretação “mais fina” dos dados e que os boletins diários divulgados pela Direcção-Geral de Saúde não são suficientes para a avaliação que os decisores políticos necessitam.

O deputado salienta que é preciso ir avaliando dinâmicas, identificando e caracterizando os casos até do ponto de vista das condições socioeconómicas, perceber “nos números diários quem são as pessoas atrás desses números”, para que, do ponto de vista político, as medidas não sejam “meros tiros no escuro”.

Entendendo que a informação veiculada naquelas reuniões por várias instituições deve continuar a ser passada aos decisores políticos, “independentemente do formato”, Moisés Ferreira anunciou que o BE apresentará, ainda nesta quinta-feira, um requerimento à comissão de saúde para que as informações que eram dadas e “tratadas” sejam “dadas e tratadas” à Assembleia da República, através da comissão de saúde. “Esta informação não deve ser perdida”, disse.

Entre outras justificações para terminar com as reuniões no Infarmed, Marcelo Rebelo de Sousa referiu-se ao “fim de um ciclo” no qual foi muito importante “a informação macro”, defendendo que agora se há-de pensar num modelo diferente de abordagem “micro” da situação.

Os partidos foram apanhados de surpresa. No caso do Bloco, o deputado José Manuel Pureza disse ao PÚBLICO, no fim da reunião, que “estes encontros terminam um ciclo, o que não significa que, se as condições o exigirem, não possam ser retomados.” O que o bloquista entende é que o Parlamento deve “manter uma atenção grande à evolução da pandemia e fiscalização das políticas”.

Embora não tenham sido avisados previamente, os bloquistas entendem que o modelo das reuniões, tendo em conta as que foram realizadas até agora, pode ser outro e adaptado à evolução da pandemia, defendendo, no entanto, que não se deve deixar de continuar a ouvir os peritos.

Apesar de o BE ter mostrado abertura para outro modelo de reuniões e de o PSD não ter lamentado o fim daquelas reuniões, os outros partidos revelaram algum incómodo, por entenderem que, durante o Verão, ficam sem instrumentos para questionar directamente a acção do Governo no combate à pandemia.

Por um lado, não recebem a informação técnica, por outro, não têm forma de questionar o primeiro-ministro presencialmente no Parlamento: daqui até final de Setembro, António Costa só irá à Assembleia no dia 22 de Julho para o debate do estado da nação. É certo que podem sempre enviar perguntas ao Governo mas este tem um mês para responder por escrito. Serão, portanto, pelo menos dois meses no escuro e sem confrontar o primeiro-ministro. Com Maria Lopes