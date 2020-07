Para nunca esquecer a “pãodemia”, mostra-nos o teu pior pão

Lembram-se daqueles dias em que, de repente, já não vivíamos em casas, mas em padarias? Foram tempos de escassez de fermento de padeiro nos supermercados, mas de alta fermentação criativa no forno. As imagens sucediam-se e os pães eram cada vez mais belos, mais fartos, mais robustos nos feeds do Instagram. Mas não para todos. Alguns, bravos, ousaram desafiar as tendências do confinamento por causa da covid-19 e não se tornaram pequenas promessas panificadoras — ainda, que nunca é tarde. O Guardian pediu para ver os maiores desastres que saíram do forno dos leitores. E nós no P3, que não podemos ver nada, gostámos tanto que decidimos adaptar o mote — para tirar a pressão de que todos somos mitos na cozinha e, vá, for the lols.

Envia até 14 de julho a fotografia do teu pior pão, em formato .jpg ou .png, com indicação do teu nome e com o tópico "Pãodemia" no assunto do email, para o endereço [email protected]. E junta uma curta descrição. Sem vergonha.